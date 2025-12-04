Scarpe riciclate nei pavimenti delle palestre
Il terzo tempo delle scarpe da ginnastica da buttare si gioca a Costa Masnaga. Il paese aderisce alla proposta degli inventori di Esosport, brand di Eso Recycling, per la raccolta e il riciclo di scarpe sportive a fine vita. Diventeranno pavimentazioni sportive, superfici per aree ludiche e prodotti per lo sport. "Siamo orgogliosi che, nella nostra provincia, oltre a Lecco, siamo gli unici al momento ad aver aderito a questa iniziativa – spiega il consigliere comunale Marco Fumagalli -. Aggiungiamo un piccolo tassello a quella che oggi è già una realtà abbastanza condivisa e diffusa: la raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
