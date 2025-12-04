Scarlett johansson spinner per il ruolo di batman 2 dopo il rifiuto di un’attrice famosa

Aggiornamenti sul casting di The Batman 2: coinvolgimenti e novità. Le novità riguardanti la seconda stagione di The Batman continuano a suscitare grande interesse tra gli appassionati di cinema e fumetti. Recenti indiscrezioni rivelano dettagli circa la scelta degli attori e i ruoli interpretati, con alcune prominenti nomi di Hollywood coinvolti. Questo articolo illustra le ultime notizie sul cast, facendo chiarezza sui personaggi in gioco e sulle dinamiche di produzione. La candidatura di Scarlett Johansson e l’interesse per un ruolo da villain. Tra le notizie più rilevanti emerge il coinvolgimento di Scarlett Johansson, che sembra essere in fase di accordo per recitare nel sequel di The Batman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Scarlett johansson spinner per il ruolo di batman 2 dopo il rifiuto di un’attrice famosa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scarlett Johansson sarebbe in trattative per unirsi al cast di The Batman 2, il nuovo capitolo firmato da Matt Reeves Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore spiccano quattro possibili personaggi: Phantasm, Poison Ivy, Vicki Vale o Julie Madison. Secondo voi c - facebook.com Vai su Facebook

Scarlett Johansson in trattative coi DC Studios per un ruolo in The Batman: Parte 2 dlvr.it/TPcbwC #ScarlettJohansson #DCStudios #TheBatman #Parte2 #Marvel Vai su X

10 personaggi DC che Scarlett Johansson potrebbe interpretare in Batman 2 - Scopri i 10 personaggi DC che Scarlett Johansson potrebbe interpretare in The Batman 2 e perché sarebbero perfetti nel mondo di Matt Reeves. Come scrive cinefilos.it

The Batman 2 | Scarlett Johansson in lizza per un ruolo - La candidata all'Oscar "Scarlett Johansson" potrebbe entrare nel DC Universe con un ruolo nel film The Batman 2. Lo riporta universalmovies.it

The Batman 2: Scarlett Johansson in trattative per affiancare Robert Pattinson - Quattro anni dopo aver detto all'MCU, per Scarlett Johansson potrebbe aprirsi un nuovo capitolo, stavolta nell'universo DC. Secondo msn.com

Scarlett Johannson non si ferma più! Per lei c’è una parte anche in The Batman 2 - Dopo l'universo Marvel, Jurassic World e in attesa di vederla nel nuovo film de L'Esorcista, Scarlett Johansson è vicina anche a The Batman II ... Secondo bestmovie.it

Scarlett Johansson è in trattative per unirsi al cast di "The Batman Part II" - Pare che Scarlett Johansson sia in trattative per unirsi al cast di "The Batman Part II", accanto al Cavaliere Oscuro Robert Pattinson, anche se non è ancora stato rivelato il ruolo che ricoprirà nel ... Segnala msn.com

Scarlett Johansson: "Oggi non mi offrono più ruoli solo perché sono sexy" - La Rinascita, ha ricordato quando le offrivano ruoli solo sulla base del suo aspetto Scarlett Johansson è tornata a parlare di un argomento ... movieplayer.it scrive