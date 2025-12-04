Scarlett johansson protagonista in the batman 2 la sua nuova avventura

scarlett johansson alle porte di un nuovo capitolo cinematografico. Arrivano interessanti aggiornamenti sul futuro professionale di Scarlett Johansson, che si mostra ancora una volta protagonista di progetti di grande rilievo nel panorama cinematografico internazionale. Dopo aver concluso la parentesi nei cinecomic Marvel, l'attrice si prepara a confrontarsi con nuove sfide, con un focus particolare sull'universo di Justice League e Gotham City. prossima apparizione nel mondo di Gotham City. trattative per The Batman – Part II. Fonti americane hanno riportato che Scarlett Johansson sarebbe in fase di trattativa per entrare nel cast di The Batman – Part II, secondo capitolo dell'epopea creata da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni di Batman.

