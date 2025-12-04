Scarlett johansson potrebbe interpretare il ruolo in the batman 2 al fianco di robert pattinson
scarlett johansson prossima presenza in «the batman 2». Una notizia di grande rilievo si sta diffondendo nel mondo dello spettacolo: l’attrice Scarlett Johansson potrebbe entrare nel cast del prossimo film «The Batman 2». Questo sviluppo si inserisce nel quadro delle imminenti novità legate alle produzioni DC, con un possibile coinvolgimento di una delle stelle più celebri di Hollywood, nota soprattutto per il ruolo di Black Widow nel franchise Marvel. La notizia, ancora in fase di conferma ufficiale, sta crescendo di importanza tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, considerando anche il prestigio dell’attrice e le potenzialità di collaborazione tra universi cinematografici diversi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Argomenti simili trattati di recente
Scarlett Johansson torna a parlare della causa contro la Disney: «Accoglierei con favore un maggiore sostegno». Una riflessione che riapre il dibattito a Hollywood. Dettagli su Cinefilos.it #Cinema #News #Cinefilos #ScarlettJohansson #Disney #Hollywood - facebook.com Vai su Facebook
Scarlett Johansson torna a schierarsi con Woody Allen: «È importante difendere ciò in cui credi» Vai su X
Scarlett Johansson guiderà la “versione radicale” del film The Exorcist - Scarlett Johansson torna con un nuovo film: sarà la protagonista della “versione radicale” di The Exorcist, diretta da Mike Flanagan. Da msn.com
Rapunzel, Scarlett Johansson in lizza per il live action Disney - Disney non rinuncia a Rapunzel e, secondo recenti indiscrezioni, il progetto live action avrebbe puntato su Scarlett Johansson per un ruolo chiave. Scrive comingsoon.it
Scarlett Johansson di nuovo a caccia di dinosauri nel sequel di “Jurassic World – La rinascita”? - Tutto merito di Steven Spielberg che nel 1993, con Jurassic Park, ha portato al cinema un T- Da iodonna.it
Scarlett Johansson torna a schierarsi con Woody Allen: «È importante difendere ciò in cui credi» - E dice se ciò può aver influito sulla sua carriera: «Non sai mai l’effetto che c ... Come scrive rollingstone.it
Rapunzel, Scarlett Johansson commenta il presunto casting del live-action Disney - Scarlett Johansson ha affrontato le recenti indiscrezioni che la vedrebbero in lizza per il live action di Rapunzel. Riporta comingsoon.it
Scarlett Johansson a Cannes 2025: il look Chic Accademy con gonna al ginocchio e la nuova borsa Prada Galleria - Ma nel primo pomeriggio di oggi martedì 20 maggio Scarlett Johansson al Festival di ... Da vogue.it