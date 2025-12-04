scarlett johansson potrebbe interpretare il ruolo in the batman 2 al fianco di robert pattinson

scarlett johansson prossima presenza in «the batman 2». Una notizia di grande rilievo si sta diffondendo nel mondo dello spettacolo: l’attrice Scarlett Johansson potrebbe entrare nel cast del prossimo film «The Batman 2». Questo sviluppo si inserisce nel quadro delle imminenti novità legate alle produzioni DC, con un possibile coinvolgimento di una delle stelle più celebri di Hollywood, nota soprattutto per il ruolo di Black Widow nel franchise Marvel. La notizia, ancora in fase di conferma ufficiale, sta crescendo di importanza tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, considerando anche il prestigio dell’attrice e le potenzialità di collaborazione tra universi cinematografici diversi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

