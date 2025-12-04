Scandalo tangenti in Ucraina il gravissimo sospetto su Zelensky | Provò a coprirli nel rimpasto di governo di luglio

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, il governo ucraino è travolto da uno dei più gravi scandali di corruzione della sua storia recente. Un caso che non solo scuote i vertici istituzionali, ma solleva interrogativi pesantissimi sul ruolo e sulle responsabilità politiche del presidente Volodymyr Zelensky, leader di un apparato che sta affrontando accuse sempre più difficili da gestire. La vicenda ha messo in luce un sistema di relazioni interne e dinamiche di potere che, già fragili, hanno iniziato a incrinarsi in modo evidente. Le ricostruzioni pubblicate dal quotidiano mostrano un contesto in cui spostamenti, sostituzioni e riorganizzazioni dei ministeri non sembrano più scelte amministrative, ma mosse difensive, spesso legate all’emergere di indagini già in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scandalo tangenti in Ucraina, il gravissimo sospetto su Zelensky: “Provò a coprirli nel rimpasto di governo di luglio”

Contenuti che potrebbero interessarti

Negli anni ’70 l’Italia viene travolta da un’inchiesta internazionale che svela una fitta rete di tangenti versate dalla multinazionale statunitense per ottenere contratti militari: è lo scandalo Lockheed. Al centro della vicenda c’è la vendita di aerei da trasporto C-1 - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, scandalo corruzione: si dimette il braccio destro di Zelensky Andriy Yermak - la Repubblica Vai su X

Ucraina, i ministri indagati nello scandalo tangenti? Zelensky provò a “coprirli” nel rimpasto di governo di luglio - Zelensky cercò di proteggerli attraverso un rimpasto di governo. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Lo scandalo corruzione che fa tremare Zelensky: le tangenti del 15%, le ville alle porte di Kiev, i bagni placcati oro. Ecco perché è un caso che può «decidere» la guerra - L'Agenzia nazionale anticorruzione ucraina indaga su uno scandalo da decine di milioni di euro che avrebbe portato politici e imprenditori a lucrare sui contratti dell'agenzia per l'energia nucleare. Segnala msn.com

Ucraina, si dimette il braccio destro di Zelensky finito nello scandalo tangenti - La sua uscita di scena rischia di compromettere il percorso diplomatico avviato negli ultimi mesi insieme agli Stati Uniti e ai partner europei ... Lo riporta italiaoggi.it

L’Ucraina sta cercando di limitare i danni del suo grosso scandalo di corruzione - Per evitare che gli alleati occidentali e l'opinione pubblica perdano fiducia nel governo e nel presidente Zelensky ... Lo riporta ilpost.it

Il «cerchio magico» di Zelensky: la corte del leader e lo scandalo tangenti. «Non si sporcavano col cash» - Da Yermak a Mundich, da Chernishov a Kolyubayev, chi sono gli uomini vicini al Presidente travolti dallo scandalo corruzione. Si legge su msn.com

Ucraina, l’operazione Mida svela un giro di tangenti. Ma forse si tratta di una campagna di pressione contro Zelensky - L'Operazione Mida svela un sistema di tangenti da 100 milioni di dollari, ma potrebbe essere uno strumento di pressione sul presidente ucraino ... Da ilfattoquotidiano.it