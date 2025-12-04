Scandalo frodi in Ue Mogherini annuncia le sue dimissioni dal Collegio d' Europa

Ilgiornale.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre la Procura europea (Eppo) è impegnata nelle analisi dei verbali degli interrogatori di Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, i tre indagati nell'inchiesta sui presunti illeciti legati al Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) e al Collegio d'Europa di Bruges, l'ex Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri ha annunciato le sue dimissioni da rettore della prestigiosa scuola belga. La sua decisione è stata resa nota tramite una mail, inviata allo staff e agli studenti dell'istituto. "In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d'Europa e Direttore dell'Accademia diplomatica dell'Unione europea", ha scritto Mogherini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

scandalo frodi in ue mogherini annuncia le sue dimissioni dal collegio d europa

© Ilgiornale.it - Scandalo frodi in Ue, Mogherini annuncia le sue dimissioni dal Collegio d'Europa

Contenuti che potrebbero interessarti

scandalo frodi ue mogheriniScandalo frodi in UE, Mogherini annuncia le sue dimissioni dal Collegio d'Europa - Mentre la Procura europea (Eppo) è impegnata nelle analisi dei verbali degli interrogatori di Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, i tre indagati nell'inchiesta sui presunti illeciti ... Si legge su msn.com

scandalo frodi ue mogheriniScandalo nella diplomazia Ue, fermati Mogherini e Sannino - Abbastanza forti da far scattare un'operazione che colpisce il cuore della diplomazia comunitaria, portando nella rete della giustizia tre italiani: l'ex Alta rappresentante dell'Ue, Federica ... Segnala ansa.it

scandalo frodi ue mogheriniFondi Ue, rilasciati Mogherini e Sannino. Restano accuse. Lui lascia il Seae - Erano stati fermati ieri nell'ambito di un'inchiesta per frode che ha coinvolto il Servizio europeo di azione esterna e il Collegio d'Europa. Da tg24.sky.it

scandalo frodi ue mogheriniCorruzione in Ue, Federica Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d'Europa - L'ex Alta rappresentante UE per gli affari esteri si è dimessa dalla prestigiosa istituzione accademica europea nel contesto dell'inchiesta sulla corruzione ... Riporta ilfattoquotidiano.it

scandalo frodi ue mogheriniInchiesta frode, rilasciata Mogherini. Qatargate, la Ue salva Gualmini ma non la Moretti - Legami con Doha: l’eurodeputata Pd ottiene l’immunità, la collega Moretti no. Lo riporta quotidiano.net

scandalo frodi ue mogheriniMogherini, Sannino e Zegretti indagati per frode, rilasciati dopo l'interrogatorio - Il legale: "Forniti chiarimenti a 360 gradi, in modo più che esauriente, come richiesto legittimamente dagli inquirenti". Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scandalo Frodi Ue Mogherini