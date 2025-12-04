Scandalo appalti Federica Mogherini si dimette da rettore del Collegio d' Europa | Sempre agito con rigore

Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d’Europa. Lo ha comunicato la stessa Mogherini in una mail - visionata dall’ANSA inviata allo staff e agli studenti della prestigiosa scuola di Bruges. «In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d’Europa e Direttore dell’Accademia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

