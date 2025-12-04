Scambio di salme danno a due famiglie i corpi sbagliati | orrore in Italia

Una vicenda dal sapore pirandelliano arriva da Biancavilla, in provincia di Catania: due salme, uomini della stessa età deceduti all'ospedale Maria SS. Addolorata, sarebbero state scambiate al momento della consegna ai familiari. L'episodio risale a martedì scorso e i contorni non sono ancora del tutto chiari. Quel giorno, le due salme — coetanee e decedute entrambe nello stesso presidio — si trovavano una accanto all'altra nella camera mortuaria, in attesa di essere riconsegnate ai parenti per l'ultimo saluto. Per una di esse era stato rilasciato il nulla osta al trasferimento a domicilio, dove la famiglia aveva scelto di vegliare il proprio caro.

