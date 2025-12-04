Scambio di salme a Biancavilla le precisazioni dell' Asp di Catania

In merito alle notizie diffuse riguardanti uno scambio di salme presso l’Ospedale di Biancavilla, l'Asp di Catania ha diffuso una nota stampa: “Si precisa - si legge - che le salme sono state regolarmente riconsegnate ai familiari e agli aventi diritto, nel pieno rispetto delle procedure previste. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Scambio di salme a Biancavilla, le precisazioni dell'Asp di Catania

