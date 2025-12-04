Scaglietti-Dini Il premio va a Luca Orsetti
Contrastare la fuga dei cervelli all’estero, risaltare le nuove frontiere della professione medica e rifondare il rapporto medico-paziente. Sono i tre temi fondanti del premio "Scaglietti-Dini", giunto alla sesta edizione e quest’anno assegnato a Luca Orsetti, classe ‘96, specializzando al terzo anno in ortopedia e traumatologia dell’università di Pisa. Ideato dal professor Fernando Colao (nella foto con la vincitrice della scorsa edizione Elena Bechini) e sostenuto dal Comune, il premio ha infatti l’obiettivo di incoraggiare i giovani medici a investire il proprio futuro professionale in Toscana, mantenendo vivo il patrimonio della tradizione ortopedica fiorentina di cui Oscar Scaglietti e Piero Dini sono stati illustri esponenti e maestri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
