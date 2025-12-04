Savona maxi sequestro di gioielli e capi d' abbigliamento falsi | sei denunce

I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno intensificato l’azione operativa sviluppata e sequestrato centinaia di monili ed accessori per l’abbigliamento e l’estetica in argento quali orecchini, collane e braccialetti riportanti anche marchi di maison di lusso, nella specie Chanel, Van Cleef e Louis Vuitton. In particolare, i militari del Gruppo, dopo aver individuato diversi esercizi commerciali che esponevano, in vetrina, gioielli riportanti i monogrammi citati e ritenendone dubbia l’autenticità, hanno proceduto all’effettuazione di mirati rilievi fotografici, poi inviati ad esperti di settore nell’ambito della tutela del diritto di proprietà industriale, con uno speciale focus nei settori della moda, dei beni di lusso e dei prodotti di eccellenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Savona, maxi sequestro di gioielli e capi d'abbigliamento falsi: sei denunce

