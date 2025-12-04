Satispay compete sempre più con banche | Iban per gestire portafoglio

Milano, 4 dic. (askanews) – Satispay si veste sempre di più da banca. La app per i pagamenti ha iniziato a offrire agli utenti la possibilità di assegnare al proprio portafoglio digitale un Iban, il codice univoco internazionale che permette lo scambio di denaro. Satispay ha ottenuto l’autorizzazione in Lussemburgo, dove ha sede la società che ha in pancia la licenza di istituto di moneta elettronica: per questo il codice, che si può ottenere senza costi, è targato ‘LU’. Dopo aver attivato l’Iban, sulla app ci si potrà far accreditare lo stipendio oltre a ricaricare più facilmente il proprio portafoglio digitale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

