Sassuolo sul mercato in uscita i meno utilizzati

Il rinnovo di Thorstvedt, del quale si parla da qualche tempo e dato per prossimo dai siti specializzati, con colloqui in corso tra la dirigenza neroverde e l’entourage del giocatore, dà il via alle ‘grandi manovre’ in casa neroverde. Dove, senza ovviamente andare oltre gli ovvi sondaggi, si comincia guardare a quel mercato di gennaio che apre i battenti tra meno di un mese e sul quale il Sassuolo qualcosa farà, non senza valutazioni preliminari in ordine alla situazione-infortuni che potrebbe cambiare le traiettorie di settimane la cui road map sta cominciando a prendere forma nella stanza dei bottoni neroverdi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, sul mercato in uscita i meno utilizzati

