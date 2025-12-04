’Sartoria Laura Mode’ in festa | Trent’anni nel segno della storia

La ’Sartoria Laura Mode’ di Copparo ha compiuto trent’anni. Trent’anni di passione, determinazione e creatività, che le hanno permesso di affermarsi come un’eccellenza del nostro territorio. "Un percorso lungo - spiega Laura - che mi ha permesso di conoscere persone che mi hanno insegnato tanto e mi hanno stimolato a formulare idee sempre nuove, a perfezionarmi, a migliorare". Grazie alla propria determinazione Laura è diventata un punto di riferimento in un settore non certo facile come quello della moda. Sin dal 1995, anno di fondazione della Sartoria Laura Mode, è specializzata in abiti da sposa e da cerimonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

