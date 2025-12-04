Sardegna nevicata sul Gennargentu sopra i 1400 metri

Nevica sul Gennargentu sopra i 1.400 metri, dopo le piogge che hanno investito la Sardegna. Il maltempo persisterà fino a sabato a causa di un ciclone dal Nord Africa. Per il Ponte dell’Immacolata è previsto bel tempo, con un aumento delle temperature già da domenica e massime in ulteriore rialzo lunedì 8 dicembre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sardegna, nevicata sul Gennargentu sopra i 1400 metri

Gennaio 1985, a Cagliari casotti e dune sotto la neve, nevicata del 1985! ? . . . . . . . . . #sardegna_mia_ #sardegnamia #nevicata85 #neve #snow #neveinsardegna #Cagliari #neveacagliari - facebook.com Vai su Facebook

Sardegna, nevicata sul Gennargentu sopra i 1400 metri - Il maltempo persisterà fino a sabato a causa di un ciclone dal Nord Africa. Da tg24.sky.it

Nevica sul Gennargentu, in attesa del beltempo per l'Immacolata - Questa mattina i fiocchi bianchi sono caduti copiosamente a Su Separadorgiu, poco sotto l ... Riporta msn.com

Prima neve in Sardegna, fiocchi bianchi sul Gennargentu: imbiancato anche il Monte Limbara – Video - L'ondata di freddo porta la prima neve della stagione sui monti sardi. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Un po’ di inverno in Sardegna: nevica sul Gennargentu ma resta l’emergenza siccità - Un po’ di inverno è arrivato anche in Sardegna con qualche settimana di ritardo, dopo un autunno prolungato che ha portato temperature miti - Si legge su unionesarda.it

Copiosa nevicata in Sardegna, 50cm su Gennargentu e 20 nei paesi - (ANSA) – NUORO, 22 NOV – Gran parte del centro Sardegna si è svegliato sotto una coltre di neve tra i 10 e i 20 centimetri. Si legge su msn.com

Neve su Gennargentu, Limbara e Montiferru: la Sardegna in freezer - Crollo delle temperature e precipitazioni consistenti sui principali rilievi, anche nell’Oristanese: possibili fiocchi fino a quote collinari nelle prossime ore ... Riporta msn.com