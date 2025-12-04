Sant' Ilario Gabriella Corsaro | Sono esterefatta è un gesto di spregio alle istituzioni

Continua la polemica dopo la presentazione del Sant'Ilario dei quartieri, alla presenza dell'ex sindaco Pietro Vignali. Il sindaco ha commentato l'iniziativa, poche ore dopo la presentazione nella sala stampa del Comune: “Vignali vuole monopolizzare anche ciò che è della città da decenni. Il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

sant ilario gabriella corsaroSant'Ilario, Gabriella Corsaro: "Sono esterefatta, è un gesto di spregio alle istituzioni" - La consigliera comunale del Pd: "Aver contezza di sè ci sta ma occorre agirla con misura, altrimenti il grottesco e il patetico falcidiano ogni cosa e non rendono onore a qualsivoglia idea di merito e ... parmatoday.it scrive

Sant’Ilario, potenziata la rete internet in fibra ottica - SANT’ILARIO D’ENZA (Reggio Emilia) – A Sant’Ilario prosegue l’importante intervento di potenziamento della rete internet in fibra ottica, grazie all’impegno di FiberCop, gestore dell’infrastruttura ... Si legge su reggionline.com

sant ilario gabriella corsaroSant’Ilario 2026: le proposte di candidatura entro il 31 dicembre 2025 - La medaglia d’oro, gli attestati di civica benemerenza e le menzioni speciali saranno conferiti martedì 13 gennaio 2026, in occasione della festività di Sant’Ilario, patrono della città ... Come scrive parmatoday.it

Smart working, telemedicina e 4K: a Sant’Ilario arriva la fibra ultralarga - Sant’Ilario Proseguono a Sant’Ilario i lavori per la nuova rete internet in fibra ottica, a banda ultralarga. Da msn.com

Sant’Ilario, l’Agrario Marsano affitta appartamenti - In tempi di vacche magre per le scuole italiane, mantenere sfitti e comunque non fare fruttare il patrimonio immobiliare è un mezzo spreco. Da ilsecoloxix.it

