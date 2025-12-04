Santa Messa in memoria dei defunti della Polizia di Stato
Arezzo, 4 dicembre 2025 – . La celebrazione, promossa dalla sezione di Arezzo dell’ ANPS - Associazione Nazionale Polizia di Stato, è prevista per le 18.00 di domenica 7 dicembre nella chiesa di Santa Maria della Pieve in Corso Italia e rinnoverà un’occasione per ricordare uomini e donne che hanno servito il territorio con dedizione, senso del dovere, altruismo e responsabilità. La Messa solenne sarà celebrata da don Alvaro Bardelli e offrirà un momento di raccoglimento che riunirà autorità militari e civili, poliziotti in servizio e personale in congedo con la volontà di mantenere la memoria e di esprimere gratitudine a chi ha dedicato la propria vita alla tutela della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
