Santa Barbara patrona dei Vigili del Fuoco | celebrazione ad Avellino e bilancio delle attività annuali

Questa mattina, 4 dicembre 2025, i Vigili del Fuoco di Avellino si sono riuniti presso la Chiesa del Santissimo Rosario per la celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Barbara, patrona e protettrice dei Vigili del Fuoco.La cerimonia, officiata dal Vescovo Mons. Arturo Aiello, ha visto la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco: celebrazione ad Avellino e bilancio delle attività annuali

Scopri altri approfondimenti

I VIGILI DEL FUOCO DI AVELLINO CELEBRANO SANTA BARBARA - facebook.com Vai su Facebook

Oggi, #4dicembre, si celebra la festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare! Le celebrazioni a #Venezia sono iniziate con la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria del Carmelo, alla presenza dell'assessore alla Sicurezza Vai su X

Santa Barbara 2025 a Como: il corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco celebra la sua Patrona e l’impegno per la sicurezza - Come di consueto, giovedì 4 Dicembre, si svolge la Festa in onore di Santa Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei ... valtellinanews.it scrive

Santa Barbara: i vigili del fuoco della Toscana e la festa per la patrona - Il resoconto di un anno di attività in tutto lo Stivale: centinaia di migliaia di interventi a sostegno della popolazione ... Segnala lanazione.it

La Festa di Santa Barbara porta dieci nuovi Vigili del Fuoco - L'annuncio del presidente, Renzo Testolin, durante le celebrazioni per la patrona. Lo riporta rainews.it

Santa Barbara patrona di Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto: festa a Rimini – VIDEO e FOTO - A tale scopo, come ogni anno, anche i Vigili della provincia di Rimini hanno organizzato una cerimonia tenutasi presso la Sede Centrale di Via Bernardino ... Come scrive chiamamicitta.it

Santa Barbara, Regione Fvg a fianco dei vigili del fuoco - Celebrazioni diffuse, in Friuli Venezia Giulia, per la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco e di quanti operano in condizioni di rischio. Riporta ansa.it

Lodi, i vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara: 2.505 interventi nell’anno - Dalla maxi emergenza industriale alla formazione dei volontari: il bilancio 2025 illustrato durante la cerimonia alla presenza delle autorità civili, militari e religiose ... Scrive msn.com