Tempo di lettura: 2 minuti Oggi, nella splendida cornice della Chiesa di Bisaccia, si è celebrata con grande partecipazione la festa di * Santa Barbara*, patrona dei Vigili del Fuoco e protettrice di chi, ogni giorno, rischia la vita per salvare quella degli altri. Alla *solenne celebrazione eucaristica*, presieduta dall’*Arcivescovo*, Pasquale Cascio ed il parroco Don Rino hanno preso parte i *Vigili del Fuoco di Bisaccia*, accompagnati da numerose *autorità civili e militari*: i *sindaci del territorio*, i *Carabinieri*, la *Protezione Civile*, la *Polizia Municipale*, insieme ai *volontari*, ai *catechisti* e a tantissimi *bambini delle scuole ed insegnanti*, protagonisti di un momento di vicinanza e riflessione sul valore del coraggio, del servizio e dell’impegno per la collettività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Santa Barbara, l’omaggio dell’Arcivescovo Cascio ai Vigili del Fuoco