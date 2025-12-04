santa barbara le celebrazioni momenti religiosi e cultura

Prendono il via le celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei minatori, con un ricco calendario di iniziative che intrecciano storia, arte e spiritualità. A Castell’Azzara, oggi alle 16, sarà celebrata la messa in memoria dei minatori, seguita dal corteo e dalla deposizione della corona al monumento ai Caduti sul lavoro. Domani la sala cinema comunale ospiterà alle 17 un incontro con il sindaco e il parroco sul tema della confraternita "Oro di Carburos" e sulla storia mineraria del territorio. La giornata si concluderà con la tradizionale cena del tascapane, organizzata alle 19 dall’associazione Zarzarella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

