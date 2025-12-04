Santa Barbara | i vigili del fuoco della Toscana e la festa per la patrona

Firenze, 4 dicembre 2025 – I vigili del fuoco hanno festeggiato nei comandi di tutta la Toscana la loro patrona, Santa Barbara, la cui giornata è il 4 dicembre. Nata a Nicomedia nel 273, era particolarmente studiosa e riservata, qualità che le riservarono il nome di 'barbara', cioè straniera, non romana. Tra il 286-287 Barbara si trasferì nella villa rustica di Scandriglia, oggi in provincia di Rieti, al seguito del padre Dioscoro. Il padre aveva destinato Barbara in sposa al prefetto di Nicomedia, ma lei rifiutò di sposarsi. Fu processata per la sua fede cristiana, e durante il processo, Barbara difese il proprio credo ed esortò Dioscoro, il prefetto ed i presenti a ripudiare la religione pagana per abbracciare la fede cristiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

