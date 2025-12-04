Santa Barbara 2025 – Fede Coraggio e Comunità riuniti a Bisaccia

Oggi, nella splendida cornice della Chiesa di Bisaccia, si è celebrata con grande partecipazione la festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e protettrice di chi, ogni giorno, rischia la vita per salvare quella degli altri.I protagonisti: forze dell’ordine, istituzioni e scuola uniti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Santa Barbara 2025 – Fede, Coraggio e Comunità riuniti a Bisaccia

