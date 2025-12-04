Sansepolcro in Consiglio comunale sicurezza e prevenzione

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Tre le interrogazioni presentate nello scorso consiglio comunale dal Gruppo Consiliare Adesso Riformisti per Sansepolcro, alle quali ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi. Per quanto riguarda la richiesta dello stato di avanzamento dei lavori alla scuola Buonarroti l’assessore ha spiegato che l’impresa ha completato ormai da alcune settimane i lavori strutturali e gli interventi di adeguamento sismico. In primavera riprenderanno i lavori che riguarderanno tutti gli aspetti di efficientamento energetico, interventi già finanziati con un incarico di circa 500. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sansepolcro, in Consiglio comunale sicurezza e prevenzione

Leggi anche questi approfondimenti

ADESSORiformisti per Sansepolcro: Dal Consiglio comunale risposte e impegni sui temi portati «pediatria, scuola, patrimonio e sicurezza» Vai su Facebook

Sansepolcro, in Consiglio comunale sicurezza e prevenzione - edilizia pubblica, verso la conclusione dei lavori all’unità strutturale 1 della scuola Buonarroti ... Come scrive msn.com

Adesso Riformisti per Sansepolcro: “Dal Consiglio comunale risposte e impegni su pediatria, scuola, patrimonio e sicurezza” - l gruppo Adesso Riformisti per Sansepolcro ha portato all’attenzione dell’Amministrazione quattro temi centrali per il territorio ... Si legge su msn.com

Consiglio comunale straordinario a Santarcangelo: la sicurezza al centro dopo le polemiche sui furti - Tra i preliminari della seduta, le comunicazioni del sindaco Filippo Sacchetti e del consigliere Gabriele Stanchini (Allenza civica), nonché la relazione sulla sicurezza nel Comune di Santarcangelo a ... Come scrive altarimini.it

Sicurezza in centro a Pescara, interrogazione in consiglio comunale - Il gruppo consiliare Pettinari Sindaco torna a denunciare l'emergenza sicurezza nel quadrilatero centrale che va da Via Mazzini, Corso Vittorio Emanuele, Via Quarto dei Mille, Via De Amicis e Piazza ... rainews.it scrive

Sicurezza al centro del primo Consiglio comunale di Cetraro - Il primo consiglio comunale, a Cetraro dopo due settimane in cui l'allarme criminalità organizzata ha sconvolto il territorio. rainews.it scrive