Sanremo 2027 | il futuro del Festival due volti in lizza

Sanremo 2027: il futuro dell’Ariston tra due volti in lizza, ecco di chi si tratta. Manca ancora un anno al Festival di Sanremo 2027, eppure già si respira nell’aria un clima di curiosità, aspettativa e. scommesse. Dopo l’ultima edizione condotta da Carlo Conti, la Rai si trova davanti a una scelta delicata: chi prenderà in mano il microfono più ambito della televisione italiana? Le voci che circolano parlano di due nomi che stanno emergendo come favoriti assoluti: Stefano De Martino e Amadeus. Leggi anche “Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio”, le anticipazioni Stando a quanto riporta Fanpage. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sanremo 2027: il futuro del Festival, due volti in lizza

