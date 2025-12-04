Sanremo 2026 i nove big che per te non sono big
Prima era tutto un «La grande fuga dei big!», poi Carlo Conti ha svelato la lista dei 30 artisti invitati al Festival di Sanremo 2026, ed è diventato tutto un «Non ci sono big!». Forse, prima di lanciarci in spregiudicati commenti, sarebbe il caso di metterci d’accordo sul concetto di “big”, perché la nuova discografia fluida e internettiana, ormai da una decina d’anni, ha tagliato il cordone ombelicale che legava musica e tv, così il mercato discografico si è spezzato a metà e spesso ci si trova in situazioni come quelle nelle quali, specie quest’anno, ci ha messo il conduttore toscano. Situazioni per cui magari Leo Gassmann è più noto di Sayf, solo che il primo su Spotify ha 113mila ascolti mensili, il secondo sfiora il milione e mezzo. 🔗 Leggi su Open.online
