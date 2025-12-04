SANREMO 2026 | CONTI SPARIGLIA LE CARTE E PENSA A MEDIASET PER LE PRIMEDONNE

Se pareva sicuro che al fianco di Carlo Conti ci sarebbe stata Laura Pausini, e solo lei, come co-conduttrice di Sanremo 2026, emergono nuovi retroscena che sparigliano le carte. Conti ha voluto fortemente la Pausini, è vero, ma il suo ruolo sarebbe quello di ospite d'onore sulla scia di quanto fatto da Tiziano Ferro nel 2020. Un mini concerto per ogni serata del Festival. Visto che qualcuno si è lamentato dei pochi veri big in gara, allora il direttore artistico avrà pensato di potenziare il lato show dell'evento televisivo più atteso, amato e seguito dagli italiani. Dunque ad oggi Pausini sarebbe ospite musicale fissa per tutte e 5 le serate.

