Sanremo 2026 allarme tra i Big L’indiscrezione | Una canzone a rischio squalifica

Mancano meno di tre mesi all’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo e già il clima è incandescente. Carlo Conti ha da poco svelato i nomi dei 30 Big che si contenderanno il palco dell’Ariston, ma non tutti sembrano soddisfatti della selezione. Le critiche sono arrivate subito: secondo alcuni, il direttore artistico avrebbe puntato troppo su nomi poco conosciuti, trascurando il richiamo mediatico di artisti più famosi. E ora c’è un allarme da non sottovalutare: pare che un cantante in gara rischi la squalifica per via di un plagio. Sanremo 2026, un cantante squalificato per plagio?. Tra polemiche sul cast e attese per co-conduttori e ospiti, Sanremo 2026 si arricchisce di un nuovo – piccante – tassello: il primo caso della kermesse che sta già facendo discutere parecchio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sanremo 2026, allarme tra i Big. L’indiscrezione: “Una canzone a rischio squalifica”

News recenti che potrebbero piacerti

Lastminute.com e 'Crocierissime': 67 posti di lavoro a rischio e forte allarme per l’ufficio di Sanremo Lo scorso 6 ottobre, infatti, le due aziende hanno comunicato ai sindacati l’avvio della procedura di mobilità per cessazione delle attività - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2026, un big della "nuova scena" rischia già la squalifica: che cosa è successo - Stando ai rumors, uno dei nomi meno conosciuti del cast del Festival avrebbe presentato una canzone troppo simile a una già pubblicata ... Scrive affaritaliani.it

Sanremo 2026, si cambia rotta. Il confronto dei numeri dei big: dischi di platino e ascolti dimezzati rispetto al 2025 - I nomi scelti di Carlo Conti per questa edizione non sembrano avere lo stesso "appeal" di quelli delle edizioni passate ... Segnala affaritaliani.it

Sanremo 2026: c’è già un big che rischia la squalifica, ecco cosa è successo - Una cosa è certa: mancano ancora più di due mesi a Sanremo 2026, ma l’attenzione sul festival è già alle stelle. Segnala rds.it

Sanremo 2026, tutti i Big esclusi, tra polemiche e delusioni - Sanremo 2026, comincia la polemica dietro la kermesse: tutti i Big esclusi e le delusioni di molti cantanti. Da msn.com

Sanremo 2026, la lista dei 30 big tra sorprese e delusioni - Sono stati ufficializzati i 30 big che si contenderanno il Festival di Sanremo 2026. Scrive fourzine.it

Festival Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i 30 big in gara: ecco chi sono - Carlo Conti ha finalmente svelato i trenta big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 ... Segnala tg24.sky.it