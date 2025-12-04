Sanità M5S | In Calabria rischi gravissimi per i farmaci salvavita

« In Calabria si rischia la vita per un farmaco salvavita o si viene costretti a sostituzioni non autorizzate di medicinali fondamentali per trapiantati e pazienti cronici. Siamo davanti a situazioni che, prima di violare il diritto alla salute e le norme nazionali sulla distribuzione dei farmaci, rischiano di mostrare il volto più disumano delle istituzioni, che dovrebbero occuparsi dei più fragili».. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sanità, M5S: “In Calabria rischi gravissimi per i farmaci salvavita”

