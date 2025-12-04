Sanità Barbagallo e Safina PD | Basta giochi su assunzioni autisti del 118

“Non si gioca sulla pelle dei siciliani”. Con queste parole il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, e il deputato regionale Dario Safina intervengono dopo l’audizione in VI Commissione all’Ars sul caso dei 217 autisti-soccorritori mancanti al Seus 118. Al centro della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sanità, Barbagallo e Safina (PD): "Basta giochi su assunzioni autisti del 118"

