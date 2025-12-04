Sangiovannese la finale è di rigore Coppa Italia | ora c’è la Lucchese
sangiovannese 5 Mazzola 3 Dopo i tiri di rigore (0-0 al 90’) SANGIOVANNESE (4-3-3): Barberini; Gozzini, Nocentini, Ferrante, Agrello; Falugiani (19’ st Zoppi), Noferi, Romanelli (45’ st Gori); Castrovilli, Borri (36’ st Lombardi), Fiaschi. A disp: Viti, Diallo, Stopponi, Rossi, M.Bruni, Campaioli. All. Spada (Calderini squalificato) VALENTINO MAZZOLA (4-3-3): Chiarugi, Pagliai, Gianassi, Campatelli, Saitta, Zanaj, Corsi, Camilli, Cioni, Turillazzi (10’ st Discepolo), Capezzuoli (10’ st Scardigli). A disp: Sampieri, Ghiozzi, L. Bruni, Reka, Zizzo, Schepis. All. Ghizzani Arbitro: Ponzalli di Prato (Bo-Rontani) Note: spettatori 250 circa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Una doppietta di Nicola Palma consegna alla Lucchese (2-0 alla Sestese)la finale di Coppa Italia di Eccellenza contro la Sangiovannese
