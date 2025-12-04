Sandokan è tornato in tv | il castello del Sultano è in Toscana Riflettori su Sammezzano

Firenze, 4 dicembre 2025 – Non è in Asia, ma nel cuore della Toscana la reggia che fa sognare milioni di spettatori davanti alla tv. Con il ritorno in prima serata di Sandokan su Rai Uno, una delle location più suggestive della serie porta la firma della Valdarno: è il Castello di Sammezzano, trasformato sullo schermo nella residenza del Sultano del Brunei. Tra cupole, archi moreschi e stanze decorate come scrigni, Sammezzano regala alla fiction un colpo d’occhio raro. Le riprese realizzate oltre un anno fa hanno consentito di rivedere – seppur in versione televisiva – ambienti che da tempo non sono visitabili al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

