San Sostene l’eolico è la nostra economia
In equilibrio tra mare e montagna, tra lo Ionio e il monte Trematerra (a 1228 metri sul livello del mare), San Sostene – piccolo comune in provincia di Catanzaro – . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Il premio "Luisa Minazzi - Ambientalista dell'anno" 2025 va al sindaco di San Sostene (Cz) Aloisio: «Il parco eolico ha portato beneficio occupazionale, migliorando il bilancio comunale e garantendo la possibilità di realizzare opere e offrire servizi»
La Buona Notizia. C'è un paese della Calabria interna che migliora i servizi e aumenta la popolazione. E' San Sostene (CZ) e il Sindaco ha vinto a Casale Monferrato il premio nazionale "Ambientalista dell'anno 2025"
