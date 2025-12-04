San Giorgio del Sannio disservizi telefonici | diffida alle compagnie

Cittadini esasperati per le reti mobili assenti: l'avvocato Angelina Serino diffida gli operatori e chiede interventi immediati contro i continui disservizi. "È una vergogna: non esiste un solo metro quadrato di San Giorgio del Sannio in cui si possa fare o ricevere una telefonata senza subire cadute di linea continue e perdita totale di rete dati. Non si tratta di un semplice fastidio: è un problema di sicurezza e dignità". Così l'avvocato Angelina Serino che pochi giorni fa ha anche inviato una formale diffida a diverse compagnie telefoniche. "Pensiamo alle chiamate di emergenza, a genitori anziani che devono contattare i figli o viceversa, ai nostri figli, studenti o ai lavoratori impossibilitati a comunicare.

