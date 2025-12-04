Un vero salotto buono al servizio della città. In 20 mesi, quelli liberi dalle grandi mostre, l’ex chiesa di San Giacomo è stata utilizzata ben 171 volte. Da quando il Comune, nel 2021, ne ha regolamentato gli spazi per l’affitto e l’organizzazione di grandi eventi, cene aziendali, concerti, presentazioni di libri, matrimoni, workshop e convegni, l’auditorium a pochi passi dai musei San Domenico è diventato gettonatissimo, tanto da essere richiesto e desiderato anche da fuori Forlì. A fornire i dati esatti è l’assessore al patrimonio Vittorio Cicognani: "Nel 2021, da settembre a dicembre, il San Giacomo è stato utilizzato 42 giorni, nel 2022, sempre nello stesso periodo, 34 giorni; nel 2023 altri 34 giorni; nel 2024 ulteriori 29 giorni e quest’anno, da settembre al 31 dicembre, ulteriori 32 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Giacomo Boom di eventi: "Forte indotto"