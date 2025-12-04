San Gemini cinque divieti di ritorno per prevenire i furti in appartamento
Continua l’impegno delle forze dell’ordine nella prevenzione dei furti sul territorio provinciale. Il Questore di Terni, Michele Abenante, ha infatti emesso cinque provvedimenti di divieto di ritorno nel Comune di San Gemini, ciascuno della durata di tre anni.I destinatari sono cinque persone –. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
