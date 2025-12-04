San Diego cavalli di Przewalski in via di estinzione nati allo Zoo Safari Park
Due cavalli Przewalski sono nati in uno zoo della California: uno il 30 settembre e l’altro il 24 ottobre. Questi cavalli sono considerati in via di estinzione e sono stati dichiarati estinti nei loro habitat naturali negli anni ’80. Entrambi i puledri sono femmine. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
