San Bonifacio celebra il Natale con Lo Schiaccianoci
Nel cartellone degli appuntamenti natalizi promossi dal Comune di San Bonifacio, l'8 dicembre sul palco del Teatro Centrale arriva uno spettacolo pensato per emozionare bambini e famiglie: “Lo Schiaccianoci”, commedia teatrale liberamente ispirata al celebre romanzo di Ernst Theodor Amadeus. 🔗 Leggi su Veronasera.it
