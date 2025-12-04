Sam Altman lancia il codice rosso per ChatGPT | cosa succede dopo l'allarme interno

OpenAI lancia il “codice rosso” per migliorare ChatGPT e difendere la leadership nel mercato dell’IA generativa, sotto la pressione di Google Gemini 3. 🔗 Leggi su Fanpage.it

