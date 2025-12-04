Salvini vede Boschi vestita così la sua reazione spiazza tutti in aula
Un’aula parlamentare non è di certo una passerella, eppure a volte basta un dettaglio di stile per accendere i riflettori e trasformare un dibattito politico in un vero e proprio fenomeno mediatico. È successo proprio questo, con un abito che ha catturato l’attenzione e scatenato una reazione inaspettata da parte di un leader politico. Immagina la scena: un giorno come tanti in Parlamento, tra discorsi formali e interrogazioni. Ma ecco che un colore, più di ogni altro, riesce a rubare la scena, a diventare protagonista e a generare un dibattito che, in pochi minuti, fa il giro dei social e diventa il tema caldo tra gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Alessandro Morelli. . L'11 dicembre, tra meno di 10 giorni, Salvini sarà nuovamente davanti ai giudici che dovranno decidere se riaprire il processo, che lo vede assurdamente imputato per sequestro di persona per aver difeso i confini, o confermare una volta - facebook.com Vai su Facebook
“Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del suo vestito”: la battuta di Salvini alla deputata di Iv – Video - "Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del suo vestito": così Salvini introduce la sua risposta sull’aumento di voli, treni e carburanti. Riporta ilfattoquotidiano.it