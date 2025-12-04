Salvini ha diluito il nord dice il segretario della Lega a Brescia E ora le firme per Zaia arrivano in Piemonte

Il segretario del Carroccio a Brescia la spiega così: "Con la Lega nazionale la questione nord è stata diluita". Da qualche giorno nelle chat dei leghisti lomabardi - e non solo -rimbalzano dei moduli dove si legge: "Con questo appello, militanti e sostenitori sottoscrittori rivolgono al Segretario federale della Lega, Matteo Salvini, una richiesta partecipata e convinta: indicare Luca Zaia come referente della Lega per il Nord”. E' un segnale per il leader Salvini. Nelle terre del Carroccio si raccolgono firme, si organizzano banchetti per rimettere al centro il tema del nord, un ritorno alle origini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Salvini ha diluito il nord", dice il segretario della Lega a Brescia. E ora le firme per Zaia arrivano in Piemonte

