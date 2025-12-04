Salvini alla Boschi | Complimenti per il vestito verde – lei sorride poi gli ricorda il video del casello del 2014

Cinemaserietv.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Question Time alla Camera dei deputati del 3 dicembre 2025 trasmesso dalla Rai, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha aperto il suo intervento con una frase che ha immediatamente catturato l’attenzione dell’Aula: “Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del vestito con cui si presenta oggi in Aula”. La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi indossava un tailleur verde, colore tradizionalmente caro ai leghisti, e ha reagito alla battuta abbozzando un sorriso. Salvini in interrogazione parlamentare alla Camera verso Maria Elena Boschi appena intervenuta “mi complimento con la scelta cromatica del vestito con cui si presenta oggi in aula” cosa caz c’entra? livello di cialtroneria altissimo #Salvini #Salvinipagliaccio #Boschi #3dicembre pic. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

salvini alla boschi complimenti per il vestito verde 8211 lei sorride poi gli ricorda il video del casello del 2014

© Cinemaserietv.it - Salvini alla Boschi: “Complimenti per il vestito verde” – lei sorride, poi gli ricorda il video del casello del 2014

Altri contenuti sullo stesso argomento

salvini boschi complimenti vestitoQuestion time, Salvini a Boschi: "Complimenti per la scelta cromatica del vestito" - "Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del vestito con cui si presenta oggi in Aula": così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha esordito in Aula prima di rispondere ... Da repubblica.it

salvini boschi complimenti vestito“Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del suo vestito”: la battuta di Salvini alla deputata di Iv – Video - "Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del suo vestito": così Salvini introduce la sua risposta sull’aumento di voli, treni e carburanti. Scrive ilfattoquotidiano.it

salvini boschi complimenti vestitoMaria Elena Boschi in completo "verde Lega", Salvini in Aula: «Le faccio i complimenti per la scelta cromatica» - Maria Elena Boschi indossa un completo "verde Lega", Salvini in Aula durante il Question time alla Camera: "Le faccio i miei complimenti per la ... Scrive msn.com

salvini boschi complimenti vestitoSalvini-Boschi, scontro durissimo in aula sui rincari di Natale: “900% di aumenti per treni e aerei” - Il confronto tra Matteo Salvini e Maria Elena Boschi alla Camera si accende sui rincari di voli, treni e carburanti che colpiscono lavoratori e studenti fuorisede. Secondo msn.com

salvini boschi complimenti vestito“No, lo ha detto davvero”. Salvini fa i complimenti a Boschi, proprio su quello: esplode la polemica - Un momento insolito ha animato l’Aula della Camera dei deputati, dove un botta e risposta inaspettato ha coinvolto Maria Elena Boschi e il ... Riporta thesocialpost.it

salvini boschi complimenti vestitoBoschi in completo "verde Lega", Salvini in Aula: Le faccio i complimenti per la scelta cromatica - Maria Elena Boschi indossa un completo "verde Lega", Salvini in Aula durante il Question time alla Camera: "Le faccio i miei complimenti per la scelta cromatica". Secondo ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Boschi Complimenti Vestito