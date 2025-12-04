Salvini alla Boschi | Complimenti per il vestito verde – lei sorride poi gli ricorda il video del casello del 2014

Durante il Question Time alla Camera dei deputati del 3 dicembre 2025 trasmesso dalla Rai, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha aperto il suo intervento con una frase che ha immediatamente catturato l’attenzione dell’Aula: “Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del vestito con cui si presenta oggi in Aula”. La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi indossava un tailleur verde, colore tradizionalmente caro ai leghisti, e ha reagito alla battuta abbozzando un sorriso. Salvini in interrogazione parlamentare alla Camera verso Maria Elena Boschi appena intervenuta “mi complimento con la scelta cromatica del vestito con cui si presenta oggi in aula” cosa caz c’entra? livello di cialtroneria altissimo #Salvini #Salvinipagliaccio #Boschi #3dicembre pic. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Salvini alla Boschi: “Complimenti per il vestito verde” – lei sorride, poi gli ricorda il video del casello del 2014

Altri contenuti sullo stesso argomento

Salvini vede Boschi vestita così, la sua reazione spiazza tutti in aula - facebook.com Vai su Facebook

Salvini a Boschi in Aula: "Mi complimento con lei per la scelta cromatica del vestito" Vai su X

Question time, Salvini a Boschi: "Complimenti per la scelta cromatica del vestito" - "Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del vestito con cui si presenta oggi in Aula": così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha esordito in Aula prima di rispondere ... Da repubblica.it

“Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del suo vestito”: la battuta di Salvini alla deputata di Iv – Video - "Mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del suo vestito": così Salvini introduce la sua risposta sull’aumento di voli, treni e carburanti. Scrive ilfattoquotidiano.it

Maria Elena Boschi in completo "verde Lega", Salvini in Aula: «Le faccio i complimenti per la scelta cromatica» - Maria Elena Boschi indossa un completo "verde Lega", Salvini in Aula durante il Question time alla Camera: "Le faccio i miei complimenti per la ... Scrive msn.com

Salvini-Boschi, scontro durissimo in aula sui rincari di Natale: “900% di aumenti per treni e aerei” - Il confronto tra Matteo Salvini e Maria Elena Boschi alla Camera si accende sui rincari di voli, treni e carburanti che colpiscono lavoratori e studenti fuorisede. Secondo msn.com

“No, lo ha detto davvero”. Salvini fa i complimenti a Boschi, proprio su quello: esplode la polemica - Un momento insolito ha animato l’Aula della Camera dei deputati, dove un botta e risposta inaspettato ha coinvolto Maria Elena Boschi e il ... Riporta thesocialpost.it

Boschi in completo "verde Lega", Salvini in Aula: Le faccio i complimenti per la scelta cromatica - Maria Elena Boschi indossa un completo "verde Lega", Salvini in Aula durante il Question time alla Camera: "Le faccio i miei complimenti per la scelta cromatica". Secondo ilgiornale.it