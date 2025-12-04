Salvatore Palermo canta l’amore che resiste alle prove della vita

Una relazione che resiste ai colpi della vita e sceglie di restare, nonostante tutto. È questo il cuore di “SEI IL MIO VERO AMORE”, il nuovo brano del cantautore Salvatore Palermo, un racconto musicale che mette a nudo paure, desideri e speranze di chi continua a credere nell’amore autentico anche quando tutto sembra invitare alla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

