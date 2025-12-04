' Salva la tua lingua locale' domani in Campidoglio la premiazione

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Decretati i vincitori della tredicesima edizione del premio 'Salva la tua lingua locale', il concorso promosso e organizzato da Unpli (Unione delle Pro Loco d'Italia), da Autonomie Locali Italiane Lazio (Ali), con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale. La cerimonia di premiazione che ha i patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Roma è in programma alle 9.30 di domani nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma e sarà condotto da Adriana Volpe e Beppe Convertini. Otto le sezioni, tutte a tema libero, di cui saranno assegnati i riconoscimenti: “Poesia” (edita ed inedita), “Prosa” (inedita), “Teatro”, “Fumetto”, “Musica”, il premio “Tullio De Mauro” intitolato all'illustre e compianto linguista (già presidente onorario di 'Salva la tua lingua locale') e dedicato a lavori scientifici editi o inediti (saggi, tesi di laurea, studi su dialetti eo lingue locali e dizionari) e il Premio 'Luigi Manzi 2025'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

