Salute mentale Scampia modello di cura collettiva | libro e dibattito per parlarne

Tempo di lettura: 5 minuti A Scampia la salute mentale non è solo terapia, ma esperienza comunitaria, prassi solidale. Un modello da esportare, se i riflettori mediatici fossero meno interessati ai cliché, e più agli esempi concreti. Un’indicazione è offerta da “La salute mentale è politica”” il saggio dello psichiatra Piero Cipriano. Il libro verrà presentato domani, 5 dicembre (17.30), all’Open Point Asl Napoli 1 – Open Point Café di viale Zuccarini a Scampia. Sarà un momento di letture e riflessioni con l’autore, insieme alle realtà del territorio che da anni costruiscono percorsi di cura collettiva e di prossimità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salute mentale, Scampia modello di cura collettiva: libro e dibattito per parlarne

