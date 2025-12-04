Salto con gli sci Slovenia e Giappone sugli scudi Come evolveranno i rapporti di forza a Wisla?
Sono Slovenia e Giappone le due nazioni protagoniste dell'inizio della stagione 2025-26 di salto con gli sci. Messi assieme, i due Paesi hanno conquistato otto successi nelle dieci gare disputate fra settore maschile e femminile. La nazione del Sol Levante si è fregiata di cinque affermazioni, mentre quella del Monte Tricorno ne ha assommate tre. Per la cronaca, il resto è andato all'Austria. Attenzione però, perché gli sloveni sono in crescita. Anze Lanisek viene da due vittorie consecutive e Nika Prevc è salita di colpi di giorno in giorno. I nipponici, comunque, sono sempre al vertice. Nel settore maschile Ryoyu Kobayashi ha prodotto un lampo a Lillehammer e poi non ha potuto esprimersi al meglio a Kuusamo.
