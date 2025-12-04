Salone del Mobile partnership con Art Basel Miami e Hong Kong

Il Salone del Mobile.Milano apre una nuova fase del proprio percorso internazionale e sigla una partnership triennal e con Art Basel Miami Beach e Art Basel Hong Kong, associandosi con Art Basel, la piattaforma più autorevole nel panorama globale dell’arte contemporanea. L’accordo, che coinvolge le edizioni di Miami e Hong Kong, prevede la progettazione della Collectors Lounge, spazi riservati ai collezionisti, ai curatori, ai galleristi e ai principali attori globali del sistema dell’arte. Così, per la prima volta, la cultura del progetto italiano entra così in un contesto strategico per costruire nuove connessioni tra design, arte e investimenti culturali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

