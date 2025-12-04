Salmone e acciughe richiamati dai supermercati quali sono i lotti interessati

La sicurezza alimentare torna al centro dell’attenzione con due importanti richiami diffusi nelle prime giornate di dicembre, che coinvolgono due prodotti ittici molto diffusi nel mercato italiano. La catena di supermercati Esselunga ha emesso un avviso per un lotto di salmone affumicato norvegese “Luxury Selection” a marchio Food from the World, contaminato da un batterio. Parallelamente, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio portale un richiamo, di natura chimica, riguarda un lotto di filetti di acciughe all’olio di girasole a marchio Capri. Il motivo ufficiale è la possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge consentiti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Salmone e acciughe richiamati dai supermercati, quali sono i lotti interessati

