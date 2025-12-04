Salmo al Forum | Ogni mio live è un atto di fede
E poi Los Angeles, Toronto, New York, Miami. Prima di andarsene in cerca di gloria dall’altra parte dell’Atlantico con un club-tour in bilico tra Stati Uniti e Canada, Salmo si regala questa sera un altro Forum. Lo fa per tenere viva la fiamma accesa a settembre tra i quarantamila del Lebonski Park a Fiera Milano Live, mega raduno pronto a clonarsi l’estate prossima in Sardegna, ma anche per accendere un ennesimo spot su “ Ranch ”, ultimo capitolo di una discografia che in quattordici anni è valsa al rapper olbiese 77 dischi di platino e 50 d’oro. "Tornare nei palazzetti dopo tre anni è stato un po’ come tornare a casa, ma con consapevolezze nuove e nuovo spirito", ha ammesso lui al momento d’imbarcarsi in questo nuovo tour indoor partito ad ottobre dalla Fiera di Padova e transitato (nei club) pure in Spagna, Regno Unito, Francia, Germania e Svezia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lazza ha mantenuto la promessa e si è presentato sul palco del Forum per la terza data di fila di Anna. Cosa ne pensate? Lasciate un commento qui sotto @fairmag_ #anna #lazza #rap #rapcommunity - facebook.com Vai su Facebook
Salmo al Forum: "Ogni mio live è un atto di fede" - Prima di andarsene in cerca di gloria dall’altra parte dell’Atlantico ... Da ilgiorno.it
Dentro il Fuoco: il mio viaggio nel mondo di Salmo - Ti è mai capitato di sentirti dentro un film senza sapere esattamente quando è cominciato? Si legge su cosenostre-online.it
Salmo, 'il mio Ranch per ritrovarmi a 40 anni' - Per il suo nuovo album, Salmo usa tutte le distanze che un pugile utilizzerebbe sul ring, magari nel suo combattimento di ritorno dopo una pausa. Lo riporta ansa.it
Salmo: “Il mio lato cantautorale? È l’inizio di qualche cosa” - Salmo, che nel 2021 protestò contro il mancato riavvio del mondo dello spettacolo durante la pandemia, mettendo in discussione le leggi imposte dal lockdown, quasi per un gioco di cicli storici che si ... Da rockol.it
Salmo (e il suo avatar) in concerto al Forum di Assago: ecco la scaletta dello show. E il 20 marzo si replica - Tutto esaurito per il concerto di Salmo, lunedì 12 dicembre al Forum (via Di Vittorio, Assago, ore 21). Lo riporta milano.corriere.it
Salmo: “Ho un serio problema di salute, il mio corpo mi sta chiedendo di fermarmi”. Cancellati concerti e dj set - Salmo deve fermarsi: "Ho un serio problema alla gola, il mio corpo mi sta chiedendo di fermarmi". Scrive quotidiano.net