E poi Los Angeles, Toronto, New York, Miami. Prima di andarsene in cerca di gloria dall’altra parte dell’Atlantico con un club-tour in bilico tra Stati Uniti e Canada, Salmo si regala questa sera un altro Forum. Lo fa per tenere viva la fiamma accesa a settembre tra i quarantamila del Lebonski Park a Fiera Milano Live, mega raduno pronto a clonarsi l’estate prossima in Sardegna, ma anche per accendere un ennesimo spot su “ Ranch ”, ultimo capitolo di una discografia che in quattordici anni è valsa al rapper olbiese 77 dischi di platino e 50 d’oro. "Tornare nei palazzetti dopo tre anni è stato un po’ come tornare a casa, ma con consapevolezze nuove e nuovo spirito", ha ammesso lui al momento d’imbarcarsi in questo nuovo tour indoor partito ad ottobre dalla Fiera di Padova e transitato (nei club) pure in Spagna, Regno Unito, Francia, Germania e Svezia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salmo al Forum: "Ogni mio live è un atto di fede"