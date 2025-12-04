Sahara Niger e Burkina Faso si schierano con il piano del Marocco

In un momento delicato per gli equilibri africani, due Paesi del Sahel scelgono di esporsi con chiarezza sulla questione del Sahara. Le loro dichiarazioni si intrecciano con il percorso avviato dal Regno del Marocco e con il ruolo crescente delle sue regioni meridionali, sempre più percepite come motore di stabilità e sviluppo per l’area sahelo-sahariana. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sahara, Niger e Burkina Faso si schierano con il piano del Marocco

Scopri altri approfondimenti

Freedom Radio Nigeria. . Yan uwan wadanda aka yi garkuwa da su a garin Yankamaye dake Karamar Hukumar Tsanyawa a Asabar din da ta gabata sun magantu. - facebook.com Vai su Facebook

Sahara occidentale, Niger e Burkina Faso accolgono con favore la risoluzione 2797 dell’Onu sul piano del Marocco - RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Niger ha accolto con favore l’adozione da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU della “storica” risoluzione 2797, che consacra il piano di autonomia proposto dal M ... Come scrive msn.com

Sahara: Burkina Faso ribadisce pieno sostegno all’integrità territoriale del Marocco - Il Burkina Faso ha ribadito il suo sostegno fermo e costante all’integrità territoriale del Regno del Marocco, accogliendo con favore l’adozione da parte del Consiglio di sicurezza dell’Onu della riso ... Secondo futuroquotidiano.com

Sahara: Niger saluta la risoluzione 2797 dell’ONU che consacra il piano marocchino di autonomia - Il Niger ha accolto con favore l’adozione da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU della «storica» risoluzione 2797, che consacra il piano di autonomia proposto dal Marocco, nell’ambito della sovr ... Come scrive futuroquotidiano.com

Le Niger et le Burkina Faso saluent l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité qui consacre le plan marocain d’autonomie - Le Niger a salué, mardi, l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution historique 2797 qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le ... Segnala labass.net

Il Sahara è l’Afghanistan dei francesi - Le formazioni jihadiste legate allo Stato islamico e Al Qaida stanno rialzando la testa, sempre più attive e pericolose, soprattutto in Niger, Mali e Burkina Faso. Come scrive panorama.it

Burkina Faso, come la jihad sta rinascendo a sud del Sahara - Al Sopatel Silmandé, un resort nella zona est di Ouagadogou, i controlli si sono irrigiditi nell'arco di meno di 24 ore. Riporta ilsole24ore.com