Sadjide uccisa a colpi di spranga il marito trovato dopo un giorno e mezzo di fuga | è gravemente ferito

Corriereadriatico.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTE ROBERTO - E' stato ritrovato, Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija trovata morta ieri a Pianello Vallesina, irreperibile sin dal momento della scoperta del corpo esanime della donna,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

sadjide uccisa a colpi di spranga il marito trovato dopo un giorno e mezzo di fuga 232 gravemente ferito

© Corriereadriatico.it - Sadjide uccisa a colpi di spranga, il marito trovato dopo un giorno e mezzo di fuga: è gravemente ferito

Altri contenuti sullo stesso argomento

sadjide uccisa colpi sprangaUccisa a botte forse con un tubo di ferro, il cognato: “Il marito beveva molto. Spero lo trovino morto” - Ma le è costato la vita: il compagno, già arrestato per violenze, è ricercato con un mandato internazionale. Come scrive ilrestodelcarlino.it

sadjide uccisa colpi sprangaSadjide Muslija uccisa di botte, il marito potrebbe aver lasciato l'Italia: emesso un mandato d'arresto internazionale - L'uomo è irreperibile e, secondo alcuni testimoni, sarebbe stato visto lasciare la casa della coppia a bordo di una Smart. Si legge su today.it

sadjide uccisa colpi sprangaSadjide Muslija uccisa con un tubo da cantiere: trovata l'arma, mandato di fermo internazionale per il marito in fuga - Sadjide Muslija uccisa con un tubo da cantiere: trovata l'arma, mandato di fermo internazionale per il marito Nazif Muslija ... Come scrive msn.com

sadjide uccisa colpi sprangaFemminicidio in provincia di Ancona, massacrata di botte in casa. Si cerca il marito. La diretta - L’uomo stamattina non si è presentato al lavoro, fa l’operaio in una azienda del posto ... msn.com scrive

sadjide uccisa colpi sprangaMassacrata sul letto di casa, il marito in fuga: omicidio a Monte Roberto, Sadjide era già stata aggredita con un'ascia ma aveva ritirato la... - MONTE ROBERTO Riversa sul letto con il cranio fracassato e il volto sfigurato da una brutale aggressione. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sadjide Uccisa Colpi Spranga