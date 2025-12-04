Sadjide uccisa a colpi di spranga il marito trovato dopo un giorno e mezzo di fuga | è gravemente ferito

MONTE ROBERTO - E' stato ritrovato, Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija trovata morta ieri a Pianello Vallesina, irreperibile sin dal momento della scoperta del corpo esanime della donna,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sadjide uccisa a colpi di spranga, il marito trovato dopo un giorno e mezzo di fuga: è gravemente ferito

